Sinop'ta silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

SİNOP (İHA) – Sinop'ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne sebep oldu.

SİNOP (İHA) - SİNOP (İHA) – Sinop'ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde meydana geldi. Evde açıkta bulunan tabancayla oynayan 15 yaşındaki R.A., silahın ateş alması ile 13 yaşındaki kardeşi R.A.'yı vurdu. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan 13 yaşındaki R.A., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki R.A. ise gözaltına alınarak Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
17 yaşındaki çocuk, evde babasının silahını temizlerken annesini başından vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk, evde babasının silahını temizlerken annesini başından vurarak öldürdü

 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı

18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı

 Baskına giden ekipler, Türk vatandaşı ile Özbek uyruklu kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı

Baskına giden ekipler, Türk vatandaşı ile Özbek uyruklu kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Angela Merkel Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Cristiano Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Murat Kurum Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinop'ta silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 19:36:05. #1.11#