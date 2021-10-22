Sinop'ta sel nedeniyle yarıda kalan asfaltlama çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle yarıda kalan asfaltlama çalışmalarını gelecek yıl içinde tamamlayacaklarını belirtti.

Üçüncüoğlu, Sinop'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle çalışmalarını başta Ayancık ve Türkeli başta olmak üzere diğer ilçelerde yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl asfaltlanması planlanan 500 kilometrelik yolun ancak 229 kilometresini tamamladıklarını anlatan Üçüncüoğlu, selin yaşandığı ilçelere tüm araç ve ekipmanların gönderilmesiyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"Ayancık'taki sel felaketi hızımızı kesti. Aynı tempoda çalışmalarımıza devam etseydik şu anda iki kat daha asfaltlama yapmış olacaktık. Ayrıca bu yıl yağışın aşırı olması da çalışmalarımızı engelledi. İl ve ilçelerde asfaltlanacak bölgelerin malzemeleri hazır bekliyor. Merkezde 45 kilometrelik yol asfaltlamamız kaldı. Buna rağmen bu yıl içinde 229 kilometre asfalt yol yaptık. İl genelinde 5 bin 236 kilometre yolumuz var. Bazı grup yolları selden hasar gördü. İlk etapta birinci derecede öneme sahip olan yolları asfaltlamaya başladık. Önümüzdeki yıl içinde Sinop'un tüm grup yollarını bitirmeyi hedefliyoruz."