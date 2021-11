SİNOP (İHA) - Sinop'ta kartpostallık sonbahar manzaraları

SİNOP - Sinop'ta sonbaharda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Maviyi ve yeşili buluşturan şehirde ağaçlardan dökülen yapraklar sonbahar güzelliğini yaşatıyor.

Kışa hazırlık yapan tabiat sonbaharda renk değiştiriyor. Adı hüzünle anılan sonbahar sunduğu rengarenk manzaralarla tezatlık oluşturuyor. Her mevsimin ayrı bir güzelliğinin olduğu bilinirken sonbahar, yerlere dökülen yapraklar ve ormanlarda gözlenen renk cümbüşü ile biliniyor. Yaylalardan kışlaklara göçte bu mevsimde gerçekleşiyor. Vatandaşlar Sinop'ta sonbahar sevincinin deniz mavisi ve orman yeşili ve farklı tonlarıyla başkaca bir güzelliği olduğunu savunuyor. Mevsimin tadını çıkartmakta yine onlara kalıyor.

Cemalettin Önder, "Sinop'un yazı da sonbaharı da kışı da çok güzel geçer. Sonbaharın böyle serin geçmesi, yaprakların dökülmesi, denizin hafif hafifi dalgalanması bunlar güzel şeyler. Herkesi de Sinop'a bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

İlhami ve Gülsade Arslan çifti, "Canlıların canlanması. Mevsimin canlanması. Havaların açması, yeşillikler. Her bakımdan en güzel aylardan biri. Her bakımdan güzel. İlkbaharda açıyor sonbaharda döküyor çok güzel. Her yer rengarenk. Her yer çok güzel. Kış külfetli, yazında buranın geleni gideni çok. Sonbaharda o kalabalık gidiyor kendi kendimize kaldığımızda daha da güzel oluyor" diye konuştu.

Torunlarımın yanına geldim. Torunumu gezdiriyorum. Şu anda ayrı bir güzelliği var her şeyin. Sonbahar anılar için sonbahar resimler içindir. Her şeyin son bulduğu ay olarak nitelendirilse de bana göre öyle değil. Anıların tazelendiği bir ay aslında. Sonbaharın ayrı bir güzelliği var" şeklinde konuştu.