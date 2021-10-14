Sinop'ta kan bağışlarında artış

SİNOP (AA) - Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, kan bağışı sayısında artış yaşandığını söyledi.

Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal duyarlılık dersleri kapsamında kan alma biriminde nöbetleşerek görev aldıklarını ve vatandaşlarla birebir görüşüp kan bağışı yapmaları konusunda kendilerinden destek istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin desteği ve Kovid-19'a karşı aşılanma oranının artması ile kan bağışında gözle görülür bir artış olduğunu anlatan Coşkuner, şunları dile getirdi:

"Başta maske, mesafe ve hijyen konusuna uyarak hassas ve titiz çalışmalarımız sonucunda son bir hafta içinde kan bağışında bir artış kaydettik. Pandemi süreci bizi çok etkilemişti. Vatandaşlarımız da bulaş riskinden dolayı kan bağışı konusunda çekimser kalıyordu. Kana ihtiyaç olduğunda bağışçılarımızı telefonla arayarak bağışta bulunmalarını istiyorduk. O dönemde kan bağışçısı bulmakta çok zorlandık. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerimiz bizim en büyük bağış ve destek kaynağımız oldu. Öğrencilerin gelmesi ve birlikte çalışmamız neticesinde kan bağışında bir artış görülmeye başlandı. Günlük ortalama 5-8 civarında kan bağışı yapılırken, öğrencilerin gelmesiyle birlikte rakam ortalama 20 bağışçıyı buluyor. Bizim asıl amacımız düzenli bağışçı sayısını artırmak. Bir kişi yılda iki kez bağış yapsa hastanemizin kan ihtiyacını karşılamış oluruz. Kan üretilen bir madde olmadığı için mutlaka bir kan bağışçısı olması gerekiyor. Kana ihtiyacı olan çok sayıda hastamız var. Bağış yoksa kan yok demektir. Dolayısıyla hasta da tedavi olamayacaktır. Aşılanma sayısının artması ile birlikte kan bağışçı sayısı da artmaya başladı."