Sinop'ta Eylül ayında yaşanan kazalarda 51 kişi yaralandı - Haberler
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Sinop'ta Eylül ayında yaşanan kazalarda 51 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta Eylül ayında yaşanan kazalarda 51 kişi yaralandı

SİNOP (İHA) – Sinop İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2021 yılı Eylül ayında yaşanan kazalarda 51 kişinin yaralandığı açıklandı.

SİNOP (İHA) - SİNOP (İHA) – Sinop İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2021 yılı Eylül ayında yaşanan kazalarda 51 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Eylül ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporlarına yönelik yapılan açıklamada, 21 bin 420 aracın kontrol edildiği, 122 aracın trafikten men edildiği, 56 kişinin sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, hız ihlalinden 586, hatalı araç park etmekten 316, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 79, alkollü araç kullanmaktan 51, fenni muayene yaptırmamaktan 204, tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan 24, trafik işaret veya levhalarına uymamaktan 42, emniyet kemeri takmamaktan 17, hatalı sollamadan 5, mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 52, ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan 2, diğer kural ihlalleri içinse 315 kez cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2021 yılı Eylül ayında 33 yaralamalı, 39 maddi hasarlı kaza yaşandığı, ölümlü kaza yaşanmadığı ve bu kazalarda 51 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. - SİNOP

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