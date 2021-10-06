Sinop'ta Dünya Serabral Palsi Günü'nde etkinlik düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sinop'ta 6 Ekim Dünya Serabral Palsi Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sinop Spastik Çocuklar Derneği ve Engelsiz Yaşam Derneği işbirliği ile "Bir Yeşil Işık da Sen Yak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Sakarya Caddesi üzerinde kurulan stantta, vatandaşlara serabral palsi (beyin felci) hastalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Sinop Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Berrin Gürleyen, dernek olarak hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 6 Ekim Dünya Serabral Palsi gününde herkesi yeşil giymeye, yeşil takılar takmaya, yeşil ışık yakmaya davet ettiklerini söyledi.

Gürleyen, "Ailelerimizin daha bilinçli olması adına bu farkındalığı önemsiyoruz. Sinop'ta aralarında serebral palsi (beyin felci) hastalarının da bulunduğu çocuklarımız var. Birçok nedene bağlı olan bir hastalık. Bu hastalık nedeniyle çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin zor bir hayatları var. Ailelerinin işleri birçok engelliye göre daha zor ve daha çok desteğe ihtiyaçları var. Yaşamlarını kolaylaştırmak için teknolojik desteğe ihtiyaç var. Çünkü, ulaşımları, öz bakımları, kişisel bakımları oldukça güç." dedi.

Etkinlikte, standı ziyaret eden vatandaşlara, yeşil tokalar, maskeler, kurdeleler takıldı.