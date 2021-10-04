Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası, kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüşü yapıldı.

Atatürk Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi ve Aşıklar Caddesi üzerinden Atatürk Spor Salonu'na kadar devam etti.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, koronavirüs salgınından spor camiasının da çok etkilendiğini belirterek, "Özellikle futbol ve salon sporlarında profesyonel olarak maçlar devam etmişti. Ancak amatör düzeyinde maçlar ve antrenmanlar durmuştu. Spor yapmayan toplumlar, kesinlikle sağlıksız bir nesil yetiştirir. Kesinlikle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak spor etkinliklerine katılmalıyız. Ayrıca aşı takvimine uymayan hiçbir sporcumuzu lisanslı da olsa sahada oynatmayacağız. Herkesi aşı vurulmaya davet ediyorum." dedi.

Etkinliğe şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.