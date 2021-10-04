Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

Sinop'ta 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası, kutlandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası, kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüşü yapıldı.

Atatürk Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi ve Aşıklar Caddesi üzerinden Atatürk Spor Salonu'na kadar devam etti.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, koronavirüs salgınından spor camiasının da çok etkilendiğini belirterek, "Özellikle futbol ve salon sporlarında profesyonel olarak maçlar devam etmişti. Ancak amatör düzeyinde maçlar ve antrenmanlar durmuştu. Spor yapmayan toplumlar, kesinlikle sağlıksız bir nesil yetiştirir. Kesinlikle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak spor etkinliklerine katılmalıyız. Ayrıca aşı takvimine uymayan hiçbir sporcumuzu lisanslı da olsa sahada oynatmayacağız. Herkesi aşı vurulmaya davet ediyorum." dedi.

Etkinliğe şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ezgi Mola Düm Tek Tek Gülben Ergen
Spor Oğuzhan Özyakup Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinop'ta Amatör Spor Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:21:05. #1.17#