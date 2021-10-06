Sinop Sağlık Müdürü Reyhanlıoğlu'ndan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Sinop Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Reyhanlıoğlu, AA muhabirine, mantar kaynaklı zehirlenmelerin Türkiye'de bitki kaynaklı zehirlenmeler içinde en sık görülen grup olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmesi vakalarında artış gözlendiğini dile getiren Reyhanlıoğlu, "Ülkenin uygun ekolojik koşulları nedeniyle çok sayıda zehirli mantar türü yetişmektedir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında artan tüketim sebebiyle de zehirlenmeler artmaktadır." dedi.

Doğada yetişen mantarların zehirli olanlarını uzmanların bile ayırt etmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Reyhanlıoğlu, "Halk arasında doğru bilinen yanlışlar zehirli mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ ya da pişirilerek yenmesine sebep olmakta, zehirlenmeler sonucunda alerji, anaflaksi, organ yetmezliği ve ölüme kadar giden sağlık sorunları yaşanmaktadır." ifadesini kullandı.

Reyhanlıoğlu, mantarlarla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pirişilmesi durumunda zehrin kaybolduğu bilgisi de yanlıştır. Olası bir mantar zehirlenmesini takip eden dönemde sersemlik, tansiyon düşüklüğü, uykuya meyil, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir. Devam eden dönemde ishal, ateş, karın ağrısı görülebilir ve özellikle karaciğer ve böbreği etkileyen durumlar olabilir. Sonuçta koma ve ölüm söz konusu. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri gerekir. Tüketilmesi durumunda ise zehirlenme belirtileri görülürse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşımaktadır."

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