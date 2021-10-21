"Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu" başladı

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesince "Kültür ve Turizm Sempozyumu" düzenlendi.

Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde başlayan sempozyumda, kentin kültür ve turizm varlığına dikkati çekti.

Şehrin şair ve seyyahlara ilham kaynağı olduğuna işaret eden Şahin, "Sinop, Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve doğal bütün güzellikleri bünyesinde barındıran ve tarih öncesi dönemden beri süregelen stratejik konumuyla ' Karadeniz'in inci gerdanlığı', 'suya tutunan şehir', 'Karadeniz'in sinesine taktığı zümrüt' diye tabir edilerek seyyahlara, gezginlere, şairlere ve yazarlara ilham kaynağı oldu." dedi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Sinop, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla birlikte bölge turizmi açısından daha iyi yerlere gelecektir. Bizler de, turizm potansiyelini her alanda kazanmak, bu alanda yatırımları ilimize çekmek ve Türkiye turizmine damga vuran bir şehir haline dönüştürmek için el birliğiyle, üzerimize düşen görevle birlikte Sinop'u bölgenin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla Sinop, turizm merkezi ilan edilmiş yaylaları ile sahip olduğu doğal güzellikler ile de bir tabiat harikası ve bir ekoturizm merkezidir."

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ise Sinop'un antik dönemden bu döneme kadar birçok topluma ve kültüre tanıklık etmiş bir şehir olduğunu belirterek, "Sinop halkının örfünde, adetlerinde ve günlük yaşantısında değişik kültürlerden esintiler görülüyor. Tabir yerindeyse beş kat medeniyet tabakasına sahip olan Sinop'ta önemli bir kültür potansiyeli oluştu. Biz de üniversite olarak, Sinop'u eğitim, kültür ve turizm şehri olarak tanıtıyor ve ülke sathında Sinop'un bu özellikleri ile tanınmasına gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sempozyuma protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.