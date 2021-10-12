Sinkonta nedir? Masterchef yemekleri sinkonta tarifi, sinkonta nasıl yapılır? Balkabağı sinkonta malzemeleri - Haberler
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Sinkonta nedir? Masterchef yemekleri sinkonta tarifi, sinkonta nasıl yapılır? Balkabağı sinkonta malzemeleri

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Sinkonta nedir? Masterchef yemekleri sinkonta tarifi, sinkonta nasıl yapılır? Balkabağı sinkonta malzemeleri

Masterchef'te bugün Ege mutfağına özgü yemekler yapılıyor. Bunlardan biri de sinkonta oldu. Peki, sinkonta nedir? Masterchef yemekleri sinkonta tarifi, sinkonta nasıl yapılır? İşte, Sinkonta malzemeleri...

Sinkonta nedir? Masterchef yemekleri sinkonta tarifi, sinkonta nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ege mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan sinkonta, salça kullanılarak yapılan balkabağı yemeğidir.

SİNKONTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  1. 3 dilim bal kabağı
  2. 1 adet büyük boy soğan
  3. 1 yemek kaşığı un
  4. 2 tatlı kaşığı tereyağı
  5. 7 yemek kaşığı zeytinyağı
  6. 6 diş sarımsak
  7. 1 çay kaşığı tane karabiber
  8. 2 çay kaşığı tuz
  9. 2 çay kaşığı pul biber
  10. 1 çay kaşığı nane
  11. 3 yemek kaşığı yoğurt

SİNKONTA NASIL YAPILIR?

Kabakları soyup yıkayın ve orta kalınlıkta dilimleyin.

Soğan ve sarımsakları soyun. Bir tane sarımsağı yoğurt için ayırın. Soğanları piyazlık doğrayın. Sarımsakları da iri iri doğrayın.

Cam fırın tepsisinin altına soğanların yarısını ve sarımsakları ekleyin. Ardından dilimlediğiniz kabakları ekleyin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste kalan sarımsak ve soğanları ekleyin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 kaseye 5 yemek kaşığı zeytinyağını, 1,5 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiber ve pulbiberi ekleyip karıştırın.Karışımı kabakların üstüne dökün.

Son olarak unu kabakların üstüne serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

1 diş sarımsağı tuz ile dövün. Yoğurdu ekleyip biraz su ekleyerek iyice çırpın. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bir tavaya kalan zeytinyağını ve tereyağını ekleyin. Pul biber, nane ve karabiber ekleyip kızdırın.

Fırından çıkardığınız kabakları sade yiyebileceğiniz gibi üzerine yoğurt ve nane sosu da ekleyip tüketebilirsiniz.

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