SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı terörist Yasir A. (20), Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan Deaş'lı terörist Yasir A. (20), Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, sınırda yakalanan bir diğer DEAŞ'lı terörist Yasin Y.'nin (19) jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.

Altınözü ilçesindeki Hacıpaşa Mahallesinde bulunan 1'inci derece askeri yasak bölgede hudut personeli tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalan Türk vatandaşı 2 DEAŞ'lı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin ardından, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen DEAŞ'lı terörist Yasir A., Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Sınırda yakalanan diğer DEAŞ'lı terörist Yasin Y.?nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Haber: SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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