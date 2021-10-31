"Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Karbon Kredisi Ticareti Bilgilendirme Semineri" düzenlendi

KONYA (AA) - Konya Sanayi Odası (KSO) ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Karbon Kredisi Ticareti Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.

KSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve eşzamanlı olarak sosyal platformlarda da canlı yayınlanan hibrit seminerde, Avrupa'nın Konya'nın en önemli ihracat pazarı olduğuna vurgu yapılarak, sanayicilerin Avrupa pazarındaki hakimiyetlerini kaybetmemeleri ve karbon vergilerine maruz kalmamaları için yapmaları gerekenlerin anlatıldığı belirtildi.

Seminerin açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı'nın şu sözlerine yer verildi:

"Belirlenen sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda yeşil dönüşümünü tamamlayarak düşük emisyon hedefine ulaşan ülkelere gümrük kapılarında daha düşük vergiler ödeme veya vergiden muaf tutulma gibi avantajlar sağlayacak olan düzenleme, yüksek emisyona sahip ülkeleri ise daha fazla vergi ödeme ve AB Bölgesi'ne ürün satamama tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak. Bu noktada, dünya ekonomilerinde derin bir dönüşüme yol açarak uluslararası rekabet koşullarını ve kurallarını sil baştan değiştirecek olan bu uygulamaya yönelik sektörel aksiyon planlarının hazırlanmasının, oyunun dışında kalmamak adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

Açılış seminerinde söz alan Karbon Emisyonu Azaltma Derneği Başkanı Ali Özcem Kılıç'ın da "Büyük vergilendirmede çözüme ulaşmak için, ISO 14064-1 ve 2 belgeleri ile ne kadar kirlettiğimizi belgelendireceğiz. Sanayicilerimiz acilen bu belgeleri almalılar. Yoksa gri hatta düşerler. Yani en yüksek cezayı ödeyecek duruma düşüyorlar. Düşürülmüş karbon emisyonunu Birleşmiş Milletler tarafından sertifikalandırarak karbonu, vergiden mahsup edeceğiz. Vergiden kurtulmanın yolu emisyon düşürme belgelerini tespit ettirmek. Bunu BM'nin konvansiyonel anlaşması UNFCC'ye kaydettirmemiz gerekiyor. Karbon belgeleri bu şekilde çıkıyor. Sanayicimizi de bu vergiden kurtarabiliyoruz. Karbon belgeleri ayrıca ön finans da sağlıyor. Sanayiciler, yapacağı her emisyon düşürücü faaliyetteki belirli yatırım bedelinin karşılığı olan karbonu, daha yatırımı yapmadan ön finans olarak kullanabilir." dediği ifade edildi.

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