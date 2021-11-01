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SINIRDA, HENDEKTE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Özalp ilçesinde Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde Türkiye- İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu.

Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu'nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu. Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

SINIRDA, HENDEKTE ERKEK CESEDİ BULUNDU

SINIRDA, HENDEKTE ERKEK CESEDİ BULUNDU

SINIRDA, HENDEKTE ERKEK CESEDİ BULUNDU

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