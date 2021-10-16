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Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda sınırdan para karşılığı mülteci geçiren 22 organizatör yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda sınırdan para karşılığı mülteci geçiren 22 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik Suriye sınırında yer alan Harran, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine operasyon düzenledi. Suriye'den Türkiye'ye bin ile 3 bin dolar karşılığı göçmen geçiren şahıslara yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 22 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı

Son dakika! Sınırda göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 22 organizatör yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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