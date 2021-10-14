SINIFTA ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI - Haberler
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SINIFTA ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğrencisini döven öğretmen, Valilik tarafından görevden alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğrencisini döven öğretmen, Valilik tarafından görevden alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni M.Y., ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle bir lise öğrencisine vurmaya başladı. Sınıftaki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen şiddet görüntülerinin yayınlanmasının ardından öğretmen M.Y.'ye çok sayıda kişi tepki gösterdi.Yaşananların ardından Gaziantep Valiliği, tepkiye yol açan öğretmenin görevden alındığını duyurdu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada İlimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir.

SINIFTA ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

SINIFTA ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı

Sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı

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Haber: SINIFTA ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI - Haberler
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