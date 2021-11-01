İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-58)

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın 27. 06. 2021 tarih 10530 sayılı Genelgesi ve 28. 06. 2021 tarih 50 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarih 13441 sayılı Genelgesi ve 23. 08. 2021 tarih 53 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince Bakanlığımıza iletilen bilgilere göre sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması uygulanırken, bazı illerimiz için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve iller arasındaki uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarih 13441 sayılı Genelgesi ve 23. 08. 2021 tarih 53 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında ve İçişleri Bakanlığı'nın 28. 10. 2021 tarih 17428 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının kaldırılmasına,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesi kapsamında ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına? karar verilmiştir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur.

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