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Sinema sektörüne 65 milyonluk destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sinema sektörüne 65 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından 356 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 65 milyon 450 bin liraya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından 356 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 65 milyon 450 bin liraya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılının son destekleme kurulu toplantısında sinema sektörüne 18 proje için 17 milyon 450 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle birlikte 2021 yılı içerisinde Bakanlık tarafından 356 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam miktar 65 milyon 450 bin liraya ulaştı.

Bu yılın beşinci destekleme kurulunda, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Dağıtım ve Tanıtım Desteği ile Çekim Sonrası türlerindeki 99 proje Bakanlık ve sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

İlk Filmlere Destek

Bakanlığın verdiği desteklerle 5 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. 5 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 3 milyon 750 bin lira, 11 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 13 milyon 300 bin lira, 2 "Çekim Sonrası" projesine ise 400 bin lira destek sağlandı.

Usta yönetmenlere destek

Bakanlıkça, ilk filmi "Güvercin" ile Berlin Film Festivali'nde yarışan ve Asya Pasifik Film Ödülleri'nde "En İyi Gençlik Filmi" ödülünü alan yönetmen Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" ve yine ilk filmi "Bozkır" ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 11 ödülle dönen yönetmen Ali Özel'in "Beklenti" filmi desteklenen projeler arasında.

"Anons" filmi ile Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" alan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti", usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun Cannes Film Festivali'nin "Cinefondation Atelier" bölümüne seçilen "İdea", Türk sinemasının başarılı kadın yönetmenlerinden Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi", usta yönetmen Derviş Zaim'in "Suç", son filmi "Gölgeler İçinde" ile Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" kazanan yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Çığ" filminin yanı sıra "Ateşin Düştüğü Yer" filmiyle Montreal Dünya Film Festivali'nde "En İyi 20 Film" listesine girme başarısını gösteren yönetmen İsmail Güneş'in "Kurban" filmi de Bakanlıkça desteklenen yapımlardan.

Ayrıca, yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği ve Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanan "Yıldız Tozu" da destek almaya hak kazanan filmlerden biri oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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