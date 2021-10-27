Sinema Salonları Aşı Kartı Zorunluluğuna Karşı - Haberler
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Sinema Salonları Aşı Kartı Zorunluluğuna Karşı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de Covid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 1,5 yılı aşkın sürede pek çok sektör olumsuz yönde etkilendi.

Türkiye'de Covid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 1,5 yılı aşkın sürede pek çok sektör olumsuz yönde etkilendi. Bunların başında da uzun zamandır etkinlik yapılamayan kültür-sanat geliyor.

Sinema Salonları Aşı Kartı Zorunluluğuna Karşı
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