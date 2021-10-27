Sinema Salonları Aşı Kartı Zorunluluğuna Karşı

Türkiye'de Covid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 1,5 yılı aşkın sürede pek çok sektör olumsuz yönde etkilendi. Bunların başında da uzun zamandır etkinlik yapılamayan kültür-sanat geliyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet