Sinema Salonları Aşı Kartı Zorunluluğuna Karşı
Türkiye'de Covid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 1,5 yılı aşkın sürede pek çok sektör olumsuz yönde etkilendi.
Türkiye'de Covid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 1,5 yılı aşkın sürede pek çok sektör olumsuz yönde etkilendi. Bunların başında da uzun zamandır etkinlik yapılamayan kültür-sanat geliyor.
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