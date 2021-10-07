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AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

"Sansür"

Prano Bailey-Bond'un yönetmenliğini yaptığı korku filmi "Sansür"ün konusu özetle şöyle:

"Enid Baines, film sansürcüsü olarak çalışan genç bir kadındır. Yaptığı titiz çalışmalarından gurur duyan Enid, izleyicileri birçok zararlı etkiden korur. Onun korumaya yönelik tutumu, kısa bir süre önce gıyaben öldüğü ilan edilen kardeşinin ortadan kaybolmasının ayrıntılarını hatırlayamamasından kaynaklanan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Bir gün arşivden incelediği bir filmde, geçmişi ve kız kardeşinin kayboluşuyla benzer unsurlar barındırdığını keşfeder."

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