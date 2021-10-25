Sincan Sanayi Sitesi'ndeki mermer atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sincan Sanayi Sitesi'ndeki mermer atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Sincan Sanayi Sitesi'ndeki mermer atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesindeki mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesindeki mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sincan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan mermer atölyesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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