Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
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Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazaya Sincan İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri
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