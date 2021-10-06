Simav'da korkutan yangın - Haberler
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Simav'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Simav'da korkutan yangın

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı İmranlar köyünde, biri meruk bina olmak üzere 3 ev ile bir samanlık tamamen yandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı İmranlar köyünde, biri meruk bina olmak üzere 3 ev ile bir samanlık tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Simav'a bağlı İmranlar Köyü'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Akay'a ait evde, akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, Ayşe Akay'ın ile merhum Osman Akkoç'un metruk evi tamamen yandı. Yangına bitişik bulunan Ahmet Çakır'a (50) ait evin ise bir bölümüyle, içi saman balyaları ile dolu olan samanlıkların tamamı kül oldu.

Yangına Dağardı, Naşa, Çitgöl, Akdağ, Güney ve Orman İşletme Müdürlüğü ile Simav itfaiye ekipleri müdahale etti. Tamamen söndürülerek kontrol altına alınan ve can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Simav'da korkutan yangın

Simav'da korkutan yangın

Simav'da korkutan yangın

Simav'da korkutan yangın

Simav'da korkutan yangın

Simav'da korkutan yangın

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