Simav'da İHA muhabirine teşekkür plaketi

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Simav muhabiri Mehmet Emin İncekulak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

Kütahya'nın Simav İlçesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İhlas Haber Ajansı (İHA) Simav muhabiri Mehmet Emin İncekulak'a, eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen plaket takdim töreninde bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İHA muhabirinin emekli Milli Eğitim Müdürü olarak eğitimcinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Şirikçi, "İlçemizin başarılı muhabirlerinden, meslektaşım olan Mehmet Emin İncekulak'a, eğitime verdiği destekten dolayı plaket takdim etmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İHA Simav muhabiri İncekulak, eğitim camiasına desteğinin devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

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