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Simav'da İHA muhabirine teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Simav'da İHA muhabirine teşekkür belgesi

Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamlık Makamı tarafından, vatandaşların bilgilendirilmesi ve ilçenin tanıtılmasına sağladığı katkılardan dolayı, '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mehmet Emin İncekulak'a teşekkür belgesi verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamlık Makamı tarafından, vatandaşların bilgilendirilmesi ve ilçenin tanıtılmasına sağladığı katkılardan dolayı, '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mehmet Emin İncekulak'a teşekkür belgesi verildi.

Simav Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Dağ, ilçenin yazılı ve görsel basın yoluyla tanıtılmasında yapılan gayretli çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti. Dağ, "Türkiye'nin önemli bir ulusal basın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, ilçemizde tarafsız ve hızlı haber cilik anlayışıyla hizmet ediyor. Başarılarının devam etmesini diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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