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Silopi'de köyde tiyatro gösterisi

AA / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat
Silopi'de köyde tiyatro gösterisi

Silopi ilçesinin Çiftlik köyünde öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Silopi ilçesinin Çiftlik köyünde öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.

Çiftlik köyünde Gençlerle Sahnem Sırtımda projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Salgın kuralları gözetilerek yapılan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, oyunun çok güzel olduğunu belirterek, "Tiyatro çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok mutlu olduk." dedi.

Silopi'de köyde tiyatro gösterisi

Silopi'de köyde tiyatro gösterisi

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri
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