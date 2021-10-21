SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZALARI

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL Dha Silivri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza D-100 karayolu Bölge Trafik mevkiinde yaşandı. 09 Y 3562 plakalı halı yüklü hafif ticari araç sürücüsü Taner Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir diğer kaza ise Değirmenköy Kınalı kavşağında meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucunda 34 NR 2414 plakalı otomobilin sürücüsü yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Beyciler Mahallesi'nde kamyon ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü Buse Y, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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