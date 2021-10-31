Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti Silivri'de öfkeli koca, önce tekerlekli sandalyedeki eşini tüfekle vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

İSTANBUL - Silivri'de öfkeli koca, önce tekerlekli sandalyedeki eşini tüfekle vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Olay Kınalı Mevkii Eslem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sinan Topçu (69), bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte sabah saatlerinde pazara gitti. Pazarda tartışmaya başlayan çift, alışverişin ardından eve döndü. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Eve giren ekipler karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Ekipleri cesetler üzerindeki incelemeleri sürüyor.

Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

Silivri'de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri
Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin

Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title