Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE KAZA YAPAN KAMYONET, MOTOSİKLETLİ POLİSİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

EDİRNE (DHA) - SİLİVRİ'de kum yüklü kamyonet, ışıklarda bekleyen motosikletli polise çarparak devrildi. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Işıklar mevkiinde meydana geldi. 34 ROU 80 plakalı kum yüklü kamyonetin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere vurup, bu sırada ışıklarda bekleyen trafik polisi İlker Y.'nin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan trafik polisi İlker Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ismi öğrenilemeyen kamyonet şoförü gözaltına alındı.