Silivri'de iki şüpheli kalorifer peteği çalarken bekçiler tarafından yakalandı

Silivri'de boş iş yerinden kalorifer peteklerini çalmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Alibey Mahallesi Albay Yunus Direk Caddesi'nde boş bir iş yerinden gelen gürültüler üzerine çalışma başlattı.

Adreste yapılan kontrollerde 2 şüphelinin kalorifer peteğini monteli olduğu yerden çıkartmaya çalıştıklarını görüldü.

Şüpheliler önceden söktükleri 7 kalorifer peteği, çekçek, kesici alet ve İngiliz anahtarı ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar T.Y ve S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.