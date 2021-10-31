Silivri'de evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu (1)

SİLİVRİ'de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada yaşandı. İddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler koca Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN BİR OLAY OLMADI"

"BİR KIZI BİR OĞLU VARDI"

Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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