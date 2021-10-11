SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI - Haberler
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SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı.

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Kavaklı Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VD 2792 plakalı beton mikseri ile Abdullah Ü.'nün kullandığı 34 EP 8505 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Ü. bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü Abdullah Ü. sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
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Haber: SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI - Haberler
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