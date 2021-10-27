Şilili Madencilik Firmaları Yeni Şili Anayasasından Sektörleri için "İstikrar" Bekliyor

Bir endüstri derneği Pazartesi günü (25/10/2021) yaptığı açıklamada, Şili'de işlev gören madencilik firmalarının, yerkürenin en büyük bakır üreticisi olan ülkesi için yeni bir anayasa taslağı hazırlamakta olan seçilmiş parlamentoya bir teklif belgesi sunacağını ve sektör için istikrar arayışında olduğunu dile getirdi.

Ulusal Madencilik Derneği (UMD), teklif belgesinin geçen yıldan beri yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu ve sürdürülebilirliğe, madencilik sektörü için yasal bir çerçeveye ve daha geniş bir ekonomik ortama odaklandığını vurguladı.

Şili, onlarca yıllık piyasa dostu anayasasını bu mineral bakımdan varsıl And ülkesinde önceki yıl yaşanan büyük protestoların açık bir sosyal öfkeyi ve geniş bir eşitsizliği ortaya dökmesinin ardından yeniden tasarlıyor. Anayasanın yeniden yazılmasının madencilik sektörü üzerinde önemli etkisi olabilir.

UMD, "Maden imtiyazlarında işletme payları ile ilgili olarak imtiyaz sahibi firmalara gereken netliği ve istikrarı sağlayan korumaların yerinde kalması arzu edilir. " açıklamasını yaptı.

UMD ayrıca, "Bu mekanizma, nesnel, şeffaf ve kontrol edilmesi kolay olan işleyişi nedeniyle uluslararası alanda da tanınmaktadır. " yorumunu ekledi.

Madencilik konusundaki sivil toplum örgütü bunun yanısıra, parlamentonun, özel yatırıma karşı durumdaki, su kullanımı, yerli topluluklar, teknolojik yenilik ve düzenlemeler gibi ögeleri dikkate alması gerektiğini belirtti.

Bakır fiyatları içinde bulunduğumuz yılda tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşırken Şili ile sınır komşusu Peru'da bakır metali ve pil yapımında kullanılan metal olan lityum üzerindeki madencilik vergileri ve işletme payları dikkatleri üzerine çekmekte.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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