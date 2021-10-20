Silifke'de yanan orman alanlarına fidan dikim hazırlıkları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silifke'de yanan orman alanlarına fidan dikim hazırlıkları sürüyor

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Silifke'de yanan orman alanlarına fidan dikim hazırlıkları sürüyor

Silifke 'de çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

MERSİN (AA) - Silifke 'de çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölgede çıkan yangınlarda zarar gören orman alanlarının yeşillendirilmesi için hazırlıklar sürüyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başlayacak fidan dikim çalışmaları kapsamında, olası bir yangında yangının hızını yavaşlatmaya ve durdurmaya yönelik olarak bölgede servi, keçiboynuzu, zakkum ve badem gibi ağaç türlerinden bir kuşak oluşturulması planlanıyor.

Silifke'de yanan orman alanlarına fidan dikim hazırlıkları sürüyor

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title