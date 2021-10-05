Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı

Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı.

Say Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polis müdahalede bulundu.

Olayda polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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