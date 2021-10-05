Silifke'de çok sayıda silah ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde iki aile arasında yaşanan gerginliğe müdahale eden polis, 4 adet uzun namlulu silah ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.
MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde iki aile arasında yaşanan gerginliğe müdahale eden polis, 4 adet uzun namlulu silah ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan 'tehdit, hakaret, yangın, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme' olaylarıyla ilgili olarak şüpheli 7 şahsın adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 adet çeşitli markada tüfek ile bu silahlara ait 64 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - MERSİN
Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
Yeni evli komşusuna "Hırsız çalmasın, altınları yatak odasına koy" diyen hamile komşu, altınları kendi çaldı
İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü