Silifke'de bir otomobilde 200 bin adet boş makaron ele geçirildi - Haberler
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Silifke'de bir otomobilde 200 bin adet boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silifke'de bir otomobilde 200 bin adet boş makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir arabada yapılan aramada, 130 bin markasız ve bandrolsüz boş ile 70 bin adet bir markanın taklidi olan bandrollü makaron ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir arabada yapılan aramada, 130 bin markasız ve bandrolsüz boş ile 70 bin adet bir markanın taklidi olan bandrollü makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli bulduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 130 bin markasız ve bandrolsüz boş ile 70 bin adet bir markanın taklidi bandrollü makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

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