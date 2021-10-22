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Silifke'de bir kişi uyuşturucu hap satarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silifke'de bir kişi uyuşturucu hap satarken yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu hap satışı yaparken yakalanan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu hap satışı yaparken yakalanan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmada, M.M. adlı şüpheli, 2 şahsa 2 adet sentetik hap sattığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 10 adet daha uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, hapları satın alan 2 şahsa ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - MERSİN

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