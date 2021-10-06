ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI - Haberler
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ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAÜmraniye Şile yolunda hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Ümraniye Şile yolunda hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı. Kamyondan kopan damper yola savrulurken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Mustafa Sapan'ın kullandığı 67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı. Kamyondan kopan damperin yola savrulduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan vinçle damper yoldan kaldırılarak, TIR'a yüklenip, götürüldü. Kaza nedeniyle Şile yolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI - Haberler
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