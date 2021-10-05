ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 82 kişiden aralarında tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memurunun da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 82 kişiden aralarında tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memurunun da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Firari bulunan 5 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 82'si yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermelerinin ardından 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şile Adliyesi'ne getirilen 78 şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılığın 12'si memur olmak üzere 32 şüpheliyi tutuklama talebiyle ve 1'i memur olmak üzere 43 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği öğrenildi. 3 şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Aralarında tapu müdürü, bir tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncuların da bulunduğu 32 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakimlik 43 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca firari bulunan 5 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tapuda rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı ve 71 sivil şahısın arasında bulunduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Tapu Müdürlüğü'nde çalışan kişileri teknik takibe almıştı. Teknik takip sonucu şüphelilerin tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri öğrenilmişti.

1 Ekim sabah 06.00'da başlatılan operasyonda 87 kişinin evlerinde arama yapılmış, gözaltına alınan kişiler, Şile Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Burada sağlık kontrolünden ve koronavirüs testinden geçirilen kişiler, çalıştıkları Şile'deki Tapu Müdürlüğü'ne götürülmüş ve polis ekiplerince çalıştıkları alanlarda arama yapılmıştı.

ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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Haber: ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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