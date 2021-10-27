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Silahlı soygun girişimi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da silahla geldiği mini marketi soymaya çalışan kişi, market sahibinin direnmesi üzerine kaçtı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da silahla geldiği mini marketi soymaya çalışan kişi, market sahibinin direnmesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir mini markete gelen silahlı ve maskeli bir kişi, elindeki tabancayı market sahibine doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Kasada para olmadığını söyleyen market sahibinin direnmesi üzerine şüpheli paniğe kapılarak marketten koşarak ayrıldı.

Market sahibi Aziz Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin aniden kendisine silahı doğrularak para istediğini belirterek, "Ben önce ne olduğunu anlamadım, müşteri sandım içeri girdi ve bana silah doğrultarak para istedi ben de para olmadığını kendisine söyledim. Ben önce şaka olduğunu sandım, bayağı uğraştı, daha sonra özür diledi, 3 gündür aç olduğunu söyledi ben de açsan bu silah sende ne geziyor, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım." dedi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı soygun girişimi

Silahlı soygun girişimi

Silahlı soygun girişimi

Silahlı soygun girişimi
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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