Silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs kavgada kullandıkları silah ile birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay, 23 Ekim tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi Mumcu Caddesinde bulunan Mollaoğlu Apartmanı önünde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından alacak-verecek meselesi yüzünden meydana gelen silahla yaralama olayına karıştığı tespit edilen Y.T., B.O. ve A.A. isimli şahıslar, olayda kullanmış oldukları 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan B.O. isimli şahsın kasten yaralama, 6136 SKM, hakaret ve tehdit gibi birçok suçtan kaydının olduğu, Y.T. isimli şahsın kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının olduğu ve A.A. isimli şahsın birçok kasten yaralama suçundan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Olay sonrası şüpheli şahıslar haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildikleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından B.O. ve A.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, silahla yaralama olayının sanığı olan Y.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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