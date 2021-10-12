Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı Adana'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle yüzünden vurularak ağır yaralandı.

ADANA (İHA) - Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle yüzünden vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Faysal A. ve A.I henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada A.I, Faysal A.'yı pompalı tüfekle yüzünden vurarak olay yerinden kaçtı. Faysal A. kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Faysal A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı yaralama olayının şüphelisi A.I olay yerinden kaçarak kayınvalidesinin evine gitti. A.I kayınvalidesinin evine olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfeği saklayıp kaçtı. Polis ekipleri yaptığı delil çalışmalarında A.I'ın sakladığı pompalı tüfekleri buldu.

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri
Varda Köprüsü manzarasında öz çekim canından etti: 1 ölü, 1 yaralı

Varda Köprüsü manzarasında öz çekim canından etti: 1 ölü, 1 yaralı

 Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

 Son dakika haberi: 'Öleceksin' diyerek yengesine saldırdı kendisi öldü

Son dakika haberi: "Öleceksin" diyerek yengesine saldırdı kendisi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Mehmet Ali Erbil Nihal Yalçın Aleyna Tilki
Spor Sergen Yalçın Lewis Hamilton Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Hasan Doğan Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 00:41:42. #1.13#