ADANA (İHA) - Silahlı kavgada yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle yüzünden vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Faysal A. ve A.I henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada A.I, Faysal A.'yı pompalı tüfekle yüzünden vurarak olay yerinden kaçtı. Faysal A. kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Faysal A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı yaralama olayının şüphelisi A.I olay yerinden kaçarak kayınvalidesinin evine gitti. A.I kayınvalidesinin evine olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfeği saklayıp kaçtı. Polis ekipleri yaptığı delil çalışmalarında A.I'ın sakladığı pompalı tüfekleri buldu.

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.