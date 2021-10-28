Silah operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silah ve kesici aletler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 9 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 87 adet fişek ile 4 adet pala tipi kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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