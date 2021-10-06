Siirt Valiliğinden, Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valiliği ile Türk Kızılay'ı işbirliğinde, Valilik personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Kan bağışı kampanyası kapsamında, kana ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla, Valilik personeli ve vatandaşlar Kızılay görevlilerine kan vererek, kampanyaya destek verdi.

Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarındaki ciddi azalma nedeniyle kana ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla, valilik giriş katında kurulan, geçici kan merkezinde, valilik personeli ile vatandaşlar, Kızılay görevlilerine kan vererek, kampanyaya destek oldu.

Siirt Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyasının belirli periyotlar halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında devam edecektir.

06 Ekim 2021 tarihinde de Siirt Belediyesi hizmet binasında Kan bağışı kampanyası düzenlenecektir.

Siirt Kızılay Şube yetkilileri de kan bağışı kampanyasına verilen desteklerden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na, valilik çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

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