Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı

Siirt Valiliği ile Türk Kızılay iş birliğiyle Valilik personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği ile Türk Kızılay iş birliğiyle Valilik personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, kan vermenin hayat kurtardığını belirtti.

Altunç, kan stoklarının azalması nedeniyle kan ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkıda bulunmak amacıyla başlattıkları kampanyanın ilgi gördüğünü ifade ederek, kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla davam edeceğini aktardı.

Daha sonra kurum personeli ve vatandaşlar valilik girişinde kurulan mobil stantlarda kan verdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Binali Yıldırım Muslera Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:52:50. #1.11#