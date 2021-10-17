Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Batı Mahallesi'nde bir şüphelinin adresinde aramaya yapan polis ekipleri, 27,77 gram eroin, 2 sentetik ecza, üst aramasında ise 5 fişek eroin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 430 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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