Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Batı Mahallesinde şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 27,77 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ile şahsın yapılan üst aramasında 5 fişek eroin maddesi ele geçirildi, ayrıca şahsın uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 430 TL paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
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Haber: Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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