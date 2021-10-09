Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt'te uygulama noktasında, bir kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, kentte Kilit-3 uygulama noktasında bir şahısta yapılan aramada 10.32 metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT

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