Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 56 AB 483 plakalı saman yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı UMKE ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

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