Siirt'te Polis Ekipleri Parkta Oynayan Çocukların İsteğini Kırmayarak Motosikletle Gezdirdi - Haberler
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Siirt'te Polis Ekipleri Parkta Oynayan Çocukların İsteğini Kırmayarak Motosikletle Gezdirdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Siirt'te Polis Ekipleri Parkta Oynayan Çocukların İsteğini Kırmayarak Motosikletle Gezdirdi

Siirt'te yunus ekipleri, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın talimatıyla parkta oynayan çocukları motosikletle gezdirdi.

SİİRT (Habermetre) - Siirt'te yunus ekipleri, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın talimatıyla parkta oynayan çocukları motosikletle gezdirdi.

İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, bir program öncesi merkez Kooperatif Mahallesi'ndeki Kızlar Tepesi Parkı'nda bulundukları sırada yanlarına gelen çocuklarla bir süre sohbet etti.

Bu esnada devriye gezen yunus ekiplerini gören çocukların motosikletle parkta gezmek istediklerini belirtmeleri üzerine İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, çocukları kırmayarak "kask" takılması şartıyla isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Yunus ekipleri, yaklaşık 20 kadar çocukları kask takarak sırayla parkta gezdirdi. Ekiplerin çocukları motosikletle gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Polis motosikletiyle parkta gezerek eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve yunus ekiplerine teşekkür etti.

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Haber: Siirt'te Polis Ekipleri Parkta Oynayan Çocukların İsteğini Kırmayarak Motosikletle Gezdirdi - Haberler
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